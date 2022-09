Arbeitslosenquote in Südtirol niedriger als vor der Pandemie

Südtirols Arbeitsmarkt erholt sich weiter von der Pandemie. Im Zeitraum zwischen April und Juni 2022 wird ein Anstieg der Zahl der Erwerbstätigen (plus 13.200 Personen) gegenüber dem Vorjahr und ein Rückgang sowohl bei den Arbeitslosen (minus 3300) als auch bei den Nichterwerbspersonen (minus 6300) verzeichnet.Im zweiten Quartal 2022 steigt die Zahl der Erwerbstätigen (263.600 Personen) konjunkturbedingt um 3600 Personen. Im Vergleich zum Vorjahresquartal steigt sie um 13.200 Personen.Die Erwerbstätigenquote (15 bis 64 Jahre) liegt bei 74 Prozent und damit 3 Prozentpunkte höher als im zweiten Quartal 2021.Im zweiten Quartal 2022 beläuft sich die Anzahl der Arbeitslosen in Südtirol auf 5400 Personen; dies entspricht einem Rückgang um 3300 Einheiten gegenüber demselben Quartal des Vorjahres.Die Arbeitslosenquote liegt im zweiten Quartal 2022 bei 2 Prozent und sinkt damit im Vergleich zum Vorjahresquartal um 1,4 Prozentpunkte. Die Quote der Männer liegt bei 1,5 Prozent, jene der Frauen bei 2,6 Prozent; die Werte sind somit noch niedriger als vor der Pandemie.Die Anzahl der Nichterwerbspersonen (15 bis 64 Jahre) liegt im zweiten Quartal 2022 bei 83.900 Personen und sinkt im Vergleich zum selben Quartal des Vorjahres um 6300 Einheiten. Die Nichterwerbsquote (24,4 Prozent) bleibt konjunkturell gesehen konstant und sinkt im Vergleich zum Vorjahr um 2,1 Prozentpunkte.Die Anzahl der potenziellen Erwerbspersonen (8500 Personen) steigt konjunkturell um 2000 Einheiten und sinkt tendenziell um 6700.