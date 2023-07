Arbeitslosigkeit in Südtirol am geringsten

Wo Südtirol Spitzenreiter ist

Wo Südtirol nicht auf Platz 1 liegt

Doch der Reihe nach: Für die Studie zum Arbeitsmarkt nahmen die Statistiker Daten des Jahres 2022 her, und zwar aus dem Bundesland Tirol, dem Trentino, der Ostschweiz, Italien, Österreich, Deutschland, der Schweiz und der EU-27. Diese Daten verglich das Astat mit jenen aus Südtirol, um zu verstehen, wie der hiesige Jobmarkt dasteht.Wie die Zahlen zeigen, erweist sich er sich als äußerst robust. Die Arbeitslosenrate lag in Südtirol bei nur 2,3 Prozent, was dem niedrigsten Wert in der Erhebung entspricht. Auf Platz 2 folgt die Ostschweiz mit 3,1 Prozent, dahinter kommen Nord- und Osttirol mit 3,2 Prozent und das Trentino mit 3,8 Prozent. Der EU-Schnitt betrug m Jahr 2022 6,2 Prozent. An der Spitze steht Südtirol auch bei der Jugendarbeitslosigkeit – mit den wenigsten Arbeitslosen im Alter zwischen 15 und 14 Jahren. Die Quote belief sich auf nur 4,2 Prozent, im Vergleich zu den 6,2 Prozent der EU-27.Im EU-Vergleich gut schneidet Südtirol auch anbei der Erwerbstätigenquote ab. Diese lag 2022 laut Astat über dem Durchschnittswert der EU-27, und zwar sowohl bei den 15- bis 64-Jährigen (74,1 Prozent) als auch bei den 20- bis 64-Jährigen (79,2 Prozent). Am höchsten war sie in der Ostschweiz (82,4 bzw. 83,8 Prozent), in der Schweiz (79,5 bzw. 81,9 Prozent) im Bundesland Tirol (77,8 bzw. 80,9 Prozent) und in Deutschland (76,9 bzw. 80,7 Prozent).