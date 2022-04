Arbeitsmarkt-Analyse: Arbeitskräftemangel trotz Arbeitsloser

Die Arbeitslosenzahl ist vom Rekordniveau von 30.000 anfangs 2021 auf 17.000 gesunken - Foto: © lpa

„Es ist üblich, dass sich die Erholung auf dem Arbeitsmarkt verzögert auf den Abbau der Arbeitslosigkeit auswirkt“, informiert der Direktor der Landesabteilung Arbeit, Stefan Luther, und wartet mit der zuversichtlich stimmenden Nachricht auf, dass wiederum beinahe Normalwerte (rund 17.000 eingetragene Arbeitslose) erreicht wurden.Dies ist bemerkenswert, denn durch die Corona-Pandemie und die Einschränkungsmaßnahmen lag die registrierte Arbeitslosigkeit besonders in den Monaten März bis Mai 2020 und am Beginn des Jahres 2021 auf einem Rekordniveau von knapp 30.000 Arbeitslosen.Dennoch kann der Abteilungsdirektor keine gänzliche Entwarnung geben, denn „wir erleben eine vermeintlich widersprüchliche Gleichzeitigkeit: Einerseits hat sich die Anzahl der Langzeitarbeitslosen verdoppelt, andererseits gibt es einen starken Arbeitskräftemangel“.Durch die Krise konnten mehr Menschen als sonst ihre Arbeitsstelle beispielsweise im Tourismus, im Handel oder auch als Pflegehilfe nicht antreten. Und obwohl nun wieder ein hoher Bedarf gerade auch an diesen Berufsbildern besteht, ist ein beträchtlicher Teil dieser Menschen nun seit mehr als 12 Monaten arbeitslos.„Südtirol steuert auf eine Arbeitslosigkeit neuen Typs zu: weniger eine konjunkturbedingte, sondern eine, die durch Passungsprobleme gekennzeichnet ist: Arbeitslose und Arbeitsstellen kommen ohne Vermittlung nicht mehr zusammen“, argumentiert Luther. Da liege es nahe, zielgenaue Maßnahmen zu entwickeln, um die Passung zwischen Arbeitslosen und Arbeitskräftebedarf zu erhöhen.Für Maßnahmen zur Verbesserung der Passung stehen über 6 Millionen Euro pro Jahr zur Verfügung. Durch die Ende 2021 in Rom verabschiedete Beschäftigungsfähigkeitsgarantie „GOL-Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori“ wird Südtirol jährlich bis 2025 diese Summe zugewiesen.Es handelt sich um ein staatliches, primär mit europäischen Geldern finanziertes Vorhaben, das den absoluten Vorrang aktiver Arbeitsmarktpolitik vorsieht und Südtirol wie den italienischen Regionen strikte Leistungsvorgaben für Maßnahmen für Arbeitslose vorgibt.„Für den Vorrang der aktiven Arbeitsmarktpolitik stehen nun auch in Südtirol noch mehr Mittel zur Verfügung“, informiert der Landesrat für Arbeit, Philipp Achammer. Er weist darauf hin, dass die Voraussetzungen für die Verwendung dieser Gelder noch verbessert werden müssten:„Es geht um die Stärkung der Arbeitsvermittlung, um geeignete Maßnahmen wie Weiterbildung bis hin zur Umschulung. Hier ist seit 2020 ein politischer Paradigmenwechsel in Südtirol im Gang. Ich möchte Arbeitslose in Arbeit bringen und Betriebe bei der Arbeitskräfterekrutierung unterstützen. Das geht nur mit einer starken Arbeitsmarktverwaltung. Deshalb mein Bemühen, die Arbeitsvermittlungszentren entscheidend zu stärken. Denn noch immer müssen sich zu wenig Arbeitsvermittelnde um zu viele Arbeitslose gleichzeitig kümmern. Das ist weder wirtschaftlich noch sozial nachhaltig, schon gar nicht zielführend. Indirekt kann dies sogar die Inaktivität arbeitsloser Personen fördern.“