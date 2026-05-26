Die Landesregierung hat am Freitag das Ausbildungsprojekt für die Schulung der Arbeitnehmer mit mittlerem (8 Stunden) und hohem Arbeitsrisiko (12 Stunden) in der E-Learning-Modalität genehmigt. Grundlage dafür ist das Abkommen zwischen Staat, Regionen und den Autonomen Provinzen Bozen und Trient vom 17. April 2025, das in Sachen Arbeitssicherheit das E-Learning auch für höhere Risikokategorien vorsieht, sofern es sich um Bildungsprojekte handelt, die von Regionen und Autonomen Provinzen festgelegt wurden. <BR \/><BR \/>Die verpflichtenden Arbeitssicherheits-Kurse können für Tätigkeiten mit niedrigem Risiko in Präsenz oder im E-Learning-Modus absolviert werden. Auch für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die einem höheren Risiko ausgesetzt sind, ist in Südtirol seit geraumer Zeit ein Besuch der Kurse in Präsenz und online möglich. Nun wird dieses Angebot stabilisiert und in den Regelbetrieb überführt.<BR \/><BR \/>„Das E-Learning hat sich in Südtirol über viele Jahre bewährt, weil es den Zugang zu den verpflichtenden Schulungen erleichtert und eine effiziente Abwicklung ermöglicht. Deshalb wird dieses Angebot auch für Tätigkeiten mit mittlerem und hohem Risiko weitergeführ““, erläutert Arbeits- und Personallandesrätin Magdalena Amhof.<h3>\r\nErfolg für Lernplattform Copernicus<\/h3>Im Zeitraum 1. Januar 2017 bis 31. Dezember 2025 wurden 11.738 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (mit mittlerem Risiko) der Landesverwaltung sowie der Schulen jeglicher Art mittels E-Learning-Modalität über die landeseigene Lernplattform Copernicus ausgebildet. 232 Personen, die einer Tätigkeit mit hohem Risiko nachgehen, wurden ebenfalls auf diesem Wege geschult. Auch weitere Landeskörperschaften, der Gemeindenverband, Vereine, Wirtschaftsverbände, Bezirksgemeinschaften und Gemeinden haben die Lernplattform und die E-Learning-Module verwendet, teilweise übernommen und weiterentwickelt.<h3>\r\nProjekt auf andere Träger ausgedehnt<\/h3>Aufgrund des Erfolgs des Ausbildungsprojekts Copernicus hat die Landesregierung nun die Fortführung und Überführung des Angebots in den Regelbetrieb gutgeheißen. „Im Sinne des Abkommens Staat-Regionen-Autonome Provinzen Bozen und Trient kann das Projekt auch auf andere institutionelle und akkreditierte Ausbildungsträger oder sonstige Rechtssubjekte, die in Südtirol angesiedelt und vom Abkommen vorgesehen sind, ausgedehnt werden. Die entsprechende Vorgehensweise wird im Beschluss definiert“, erklärt Debora Predenz, die Koordinatorin der Dienststelle für Arbeitsschutz im Land Südtirol.