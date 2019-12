ArcelorMittal: Streik in Italien gegen massiven Jobabbau

Ilva-Mitarbeiter beteiligten sich am Dienstag an einer Demonstration in Rom, zu der die größten italienischen Gewerkschaften aufgerufen haben. Den Plänen von ArcelorMittal zufolge soll die Zahl der Mitarbeiter in den 2018 übernommenen Stahlwerken in Italien von 10.789 auf 6.098 schrumpfen. Schon 2020 sollen 2.891 Stellen gestrichen werden. Die Stahlproduktion soll von heute 4,5 Mio. auf 6 Mio. Tonnen Stahl im Jahr 2021 steigen.





Der Konzern hatte vor zwei Wochen einen Produktionsstopp in Italien ab dem 20. Dezember angekündigt, dagegen wehrt sich jedoch die italienische Regierung. Der ArcelorMittal-Plan sei unannehmbar, sagte Premier Giuseppe Conte. Er stellte in Aussicht, dass ein Unternehmen mit staatlicher Beteiligung bei Ilva einsteigen könnte.Dieser Plan wird von den italienischen Gewerkschaften begrüßt. „Die Ilva-Stahlwerke sind für Italiens Industriesystem strategisch. Daher ist einen Einstieg des Staates in das Unternehmen sinnvoll“, meinte Gewerkschaftschef Maurizio Landini.ArcelorMittal hatte 2018 zugestimmt, das verlustreiche Stahlwerk Ilva zunächst zu mieten, dann zu kaufen und einschließlich des Kaufpreises 4,2 Mrd. Euro zu investieren. Anfang November teilte der Konzern aber mit, aus dem Übernahmevertrag aussteigen zu wollen. Er begründete den Schritt mit einer Entscheidung des Senats, die Immunität aufzuheben, die die Betreiber bei Verstößen gegen Umweltbestimmungen genießen würden.Experten meinen, ArcelorMittal sei mit einer schweren Krise konfrontiert, wegen der der Konzern sich zum Verzicht auf seine Pläne in Italien entschlossen habe. Nach heftigem Protest seitens der Regierung wegen der Rückzugspläne stellte ArcelorMittal einen Unternehmensplan für Italien mit dem massiven Jobabbau vor. Dagegen kündigten die Gewerkschaften den heutigen Streik an.

apa