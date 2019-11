Schule ist der größte Arbeitgeber

Davon arbeiten 41.949 Personen in den Lokalverwaltungen, 6.099 in den staatlichen Verwaltungen, 489 bei der italienischen Staatsbahn und 869 bei der Post. Von den 41.949 Bediensteten der Lokalverwaltungen arbeiten 12.210 Personen in der Landesverwaltung, wobei der größte Teil im Bereich Schule beschäftigt ist (8.029).





In der Landesverwaltung im engeren Sinn sind 2.726 Personen tätig. 87,3 Prozent der Landesbediensteten sind unbefristet und 12,7Prozent befristet beschäftigt.69,5 Prozent der Landesangestellten sind Frauen und 30,5 Prozent Männer. Der Prozentanteil der Teilzeitbediensteten beläuft sich hier auf 43,1 Prozent.

