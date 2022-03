ASTAT: Südtirol erzielt Rekorde beim Exoprt

Das Exportergebnis des 4. Quartals bestätigt den Wachstumstrend der vorangegangenen 4 Quartale. 2021 belaufen sich die Südtiroler Exporte auf 5765,4 Millionen Euro, ein Plus von 16,4 Prozent gegenüber den 4953,7 Millionen Euro des Vorjahres. Damit liegen die Ausfuhren wieder über der Schwelle von 5 Milliarden Euro.Der Rückgang im Jahr 2020, der vor allem auf den Ausbruch der Covid-19-Pandemie zurückzuführen ist, konnte somit weitgehend aufgefangen werden, und die Südtiroler Exporte nähern sich nun der 6-Milliarden-Euro-Marke, so die Analyse der ASTAT.Die wichtigsten europäischen Zielländer im Jahr 2021 waren Deutschland (31,8 Prozent), Österreich (9,3 Prozent), Frankreich (5 Prozent), die Schweiz (4,7 Prozent), Schweden (3,8 Prozent) und Spanien (2,8 Prozent).Außerhalb Europas flossen 8,5 Prozent der Ausfuhren nach Asien und 8 Prozent nach Amerika. Fast 2 Drittel der Waren nach Amerika wurden in die Vereinigten Staaten exportiert. Insgesamt entfielen 5,1 Prozent aller Exporte auf die USA, die somit an 3. Stelle der wichtigsten Ausfuhrmärkte für Südtiroler Waren stehen, so die ASTAT.„Im Jahr 2021 hielten die Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren (16,5 Prozent) den größten Anteil an den Ausfuhren ins Ausland. Es folgen die Maschinen und Apparate (16 Prozent), die Fahrzeuge (13,8 Prozent), die Grundmetalle und Metallerzeugnisse, ausgenommen Maschinen und Anlagen (12,9 Prozent), und die Erzeugnisse der Land- und Forstwirtschaft und Fischerei (11,5 Prozent)“, heißt es in der Analyse.

