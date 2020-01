Athesia verkauft Brennercom

Das hat die RETELIT AG öffentlich gemacht und der italienischen Börsenaufsichtsbehörde mitgeteilt.





Athesia Direktor Michl Ebner erklärt, dass der ICT-Sektor für die Athesia Gruppe weiterhin von strategischer Bedeutung ist. Die Eigenständigkeit der Brennercom AG und ihre Rolle als führendes ICT-Unternehmen in der Region Trentino Südtirol bleiben gewährleistet. Das soll auch durch eine direkte Beteiligung der Athesia Gruppe an der künftigen Unternehmensführung verdeutlicht werden. Das verbindliche Kaufangebot sieht zudem auch eine Beteiligung der Athesia am börsennotierten Mailänder Unternehmen vor.Noch vor Bekanntgabe der Nachricht wurden zuerst die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Brennercom AG in einer Versammlung über die anstehenden Veränderungen unterrichtet, auch darüber, dass die Arbeitsplätze in Bozen und in der Region abgesichert sind. Die von der Brennercom bediente Achse Mailand – München gilt nämlich als absolut strategisch, wie auch aus der Information von RETELIT AG hervor geht.Vom Verkauf ausdrücklich ausgenommen ist die Firma MET GmbH in Leifers, an der die Brennercom AG bis mehrheitlich beteiligt war. Die gesamten Anteile übernimmt der Gründer und CEO, Luigi Mazzotta.

