Knapp ein Fünftel der Kellereigenossenschaften bewertet die heurige Ertragslage als unbefriedigend. Eine Besserung zum Sommer, die Stimmung bleibt aber angespannt.<BR \/><BR \/>„Das Hauptproblem ist, dass die Kosten gestiegen sind, aber kaum an die Konsumenten weitergegeben werden können, weil diese selbst weniger finanziellen Spielraum haben“, sagt Andreas Kofler, Präsident des Konsortiums Südtirol Wein, zu STOL. Die Kaufkraft sei überall zurückgegangen – „im Inland und im Ausland“. Entsprechend schaue man bei den Ausgaben genauer hin und wäge ab. „Gespart wird bei vielem, beim Restaurantbesuch ebenso wie bei der Flasche Wein. Keine wesentlich neue Erkenntnis, aber nach wie vor Realität.“ Laut Kofler ist auf absehbare Zeit auch keine wesentliche Besserung zu erwarten. In der Wifo-Umfrage nennen die Produzenten zudem die US-Zölle und veränderte Konsumgewohnheiten als anhaltende Belastungen für den Weinabsatz.<BR \/><BR \/>Für 2027 rechnen die Kellereigenossenschaften nur mit einem leichten Umsatzplus. Erträge und Auszahlungspreise dürften meist zufriedenstellend, aber nur selten wirklich gut ausfallen.<h3>Hitze macht sich bemerkbar<\/h3>Dazu kommt der Klimawandel. Wegen der Rekordhitze im Sommer begann die Weinlese heuer bereits in der ersten Augusthälfte – so früh wie noch nie in Südtirol.<BR \/><BR \/>Im Obstbau wiederum hat die Hitze die Lagerfähigkeit mehrerer Apfelsorten beeinträchtigt. Zu Beginn der Vermarktungssaison kamen deshalb größere Mengen auf den Markt, die Preise fielen etwas niedriger aus als erwartet.<BR \/><BR \/>Und das, obwohl die europäische Apfelernte heuer deutlich kleiner ist: Mit geschätzten 9,5 Millionen Tonnen liegt sie um 16 Prozent unter dem Vorjahr. In Südtirol hält sich der Rückgang mit zwei Prozent in Grenzen, die Erntemenge dürfte rund eine Million Tonnen erreichen. Die Vermarktungskonsortien rechnen auch für 2027 mit zumindest zufriedenstellenden Erträgen und Auszahlungspreisen.<h3>Milchgenossenschaften guter Dinge<\/h3>Gut behauptet sich die Milchwirtschaft. Trotz deutlich gestiegener Energiekosten und einer schwachen Nachfrage außerhalb Südtirols bewerten fast alle Milchgenossenschaften die heurige Ertragslage und die Auszahlungspreise positiv. Weil sich die Milchpreise in den vergangenen Monaten stabilisiert haben, rechnen die Sennereien für 2027 mit steigenden Umsätzen auf allen Märkten und wollen mehr investieren.<BR \/><BR \/>„Die Landwirtschaft befindet sich in einer Phase struktureller Veränderungen, sowohl im Hinblick auf das Klima als auch auf die Konsumgewohnheiten“, sagt Handelskammerpräsident Michl Ebner. Landwirte und Genossenschaften müssten deshalb noch flexibler werden als bisher.