Auch Disney führt Impfpflicht für Mitarbeiter in USA ein

Disney hat weltweit rund 200.000 Mitarbeiter, die Hälfte davon ist in den beiden großen Themenparks in Florida (Walt Disney World) und Kalifornien (Disneyland) beschäftigt.Wegen der hochinfektiösen Delta Variante kommt es in den USA zu einem Wiederanstieg der Fälle. Die US-Regierung schreckt davor zurück, eine allgemeine Impfpflicht zu verhängen. Präsident Joe Biden hat aber am Donnerstag eine Reihe von Maßnahmen verkündet, die einer De-facto-Impfpflicht im staatlichen Bereich gleichkommen. Demnach müssen ungeimpfte Staatsbedienstete künftig durchgehend Masken tragen und sich auch regelmäßig impfen lassen.

apa