Auch Österreich meldet Gasreduzierungen durch Russland

Auch ein Sprecher des tschechischen Versorgers CEZ sagte am Donnerstag ebenfalls, es gebe Einschränkungen, die mit technischen Problemen zusammenhingen.Gazprom hatte diese Woche bereits 2 Tage lang Gaslieferungen nach Deutschland zurückgefahren und zur Begründung auf Verzögerungen bei der Reparatur von Gas-Kompressoren verwiesen.Der deutsche Wirtschaftsminister Robert Habeck hatte daraufhin gesagt, dies sei vorgeschoben. Es sei offenkundig die Strategie, zu verunsichern und die Preise hochzutreiben.Habeck sagte am Donnerstag vor einem Besuch in Bremen, die vergangenen Tage zeigten, wie wichtig es sei, sich aus der Abhängigkeit von Russland zu befreien. Der Ausbau der erneuerbaren Energien sei auch eine Frage der nationalen und europäischen Sicherheit.Der Grünen-Politiker rief in einem via Twitter verbreiteten Video zudem erneut auf, Energie einzusparen. „Es ist jetzt der Zeitpunkt, das zu tun.“ Jede Kilowattstunde helfe.Das heimische Klimaministerium will die Situation in Österreich jedenfalls genau beobachten. „Wir überwachen die Situation und sind mit der OMV in engem Austausch“, hieß es in einer Stellungnahme an die APA. „Zur Stunde gibt es keine Anzeichen für einen Lieferstopp, wir sind aber auf alle Szenarien vorbereitet.“