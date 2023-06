Audi-Händler In Car gehört jetzt auch zur Eurocar Italia-Gruppe

„Langfristig Präsenz in der Region stärken“

Elfte Übernahme in 6 Jahren

In Car war 2012 gegründet worden. Mit 31 Mitarbeitern erzielte er im Jahr 2022 einen Umsatz von 23 Millionen Euro, lieferte über 400 Autos aus und leistete 14.000 Arbeitsstunden in der Werkstatt.„Wir sind stolz darauf, dass In Car mit seinem hochprofessionellen Mitarbeiterteam zur Eurocar Italia-Gruppe gehört“, betonte Matthias Moser, Geschäftsführer von Eurocar Italia, am Dienstag im Rahmen einer Pressekonferenz.„In Car ist ein relativ junges Unternehmen, das sich aber in den letzten 10 Jahren durch seine Qualität und Ergebnisse ausgezeichnet hat. Mit dieser Akquisition stärken wir langfristig unsere Präsenz in Trentino-Südtirol, um als Gruppe in Italien weiter nachhaltig zu wachsen“, so Moser.Sowohl für die Kunden als auch für die Mitarbeiter von In Car bringt die Übernahme zahlreiche Vorteile mit sich, wie es am Dienstag hieß. So stehe den Kunden immer ein lokaler Ansprechpartner zur Verfügung, der sich vor Ort um ihre Bedürfnisse kümmere, sowohl im Verkauf als auch im After-Sales-Bereich. Mehr als 5000 Fahrzeuge seien in ganz Italien zur Auslieferung bereit.Was die Mitarbeiter angehe, wolle man ihnen eine Wachstumsperspektive innerhalb des Unternehmens garantieren, wurde betont. Dies werde auch dank der Zugehörigkeit zu einer internationalen Gruppe garantiert.Erst im Jänner hatte Eurocar Italia die Übernahme des Bozner Porsche-Zentrums Auto Carrera bekannt gegeben. Die Gruppe mit Sitz in Bozen gehört der Porsche Holding Salzburg, der größten Autohandelsgruppe in Europa, die wiederum eine 100-prozentige Tochter der Volkswagen AG ist.In Italien ist die Eurocar Italia-Gruppe die größte Vertriebs- und Servicegruppe für zahlreiche Marken wie Volkswagen, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Audi, Seat, Skoda, Cupra, Porsche und Lamborghini. Eurocar ist in Friaul-Julisch Venetien, der Lombardei, in Venetien, Trentino-Südtirol, in der Toskana, im Piemont, in Ligurien und der Emilia-Romagna an 47 Standorten mit über 1900 Mitarbeitern vertreten. Der Umsatz liegt bei über 380 Millionen Euro.Im Jahr 2022 verkaufte die Eurocar Italia-Gruppe über 40.000 Neuwagen und 20.400 Gebrauchtwagen.In den vergangenen 6 Jahren ist die Gruppe deutlich gewachsen und hat 10 Unternehmen übernommen, unter anderem 2019 die Dorigoni-Gruppe in Trient und Auto Carrera 2022. In Car ist die elfte Übernahme.Seit 2014 steht der gebürtige Brunecker Matthias Moser an der Spitze der Eurocar Italia-Gruppe. Er betonte, dass das Unternehmen bei seinen Akquisitionen stets darauf geachtet habe, die lokalen Begebenheiten zu bewahren, dies wolle man weiter fortsetzen.Um dies zu unterstreichen, wurde Patrick Brunner, langjähriger Mitarbeiter von Eurocar Italia, zum Leiter aller Eurocar-Standorte in Südtirol (In Car und Porsche-Zentrum Bozen) ernannt.