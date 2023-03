Auf der nächsten Rechnung: 20 Prozent weniger für Strom, 10 Prozent für Gas

Das sind die Folgen für die Verbraucher

„Bei der nächsten Stromrechnung wird es mit Sicherheit erhebliche Abweichungen von mehr als 20 Prozent geben“, sagte Arera-Präsident Stefano Besseghini, wie die Nachrichtenagentur Ansa berichtet. Beim Gas erwartet er „um die 10 Prozent“. Mehr sei wohl nicht realistisch.Das jüngste Maßnahmen-Dekret der Regierung bewertet er positiv: Man habe sich auf die schwachen Verbraucher konzentriert, denen bereits seit Beginn der Krise besondere Aufmerksamkeit gewidmet wurde. Ihre Tarife fast eineinhalb Jahre lang einzufrieren, sei mit einem „nicht unerheblichen Aufwand“ verbunden gewesen.Wenn sich die Prognosen von Arera bestätigen, würde die Senkung der Strom- und Gastarife nach Ansicht von Verbraucherschützern zu einer „Ersparnis von insgesamt 408 Euro pro Familie und Jahr im Vergleich zu den heute geltenden Preisen“ führen.Eine Senkung der Stromtarife um 20 Prozent würde die durchschnittliche Rechnung von derzeit 1434 Euro pro Jahr auf 1147 Euro pro Jahr senken, was einer Ersparnis von 287 Euro pro Familie entspricht – so die Analyse des Verbraucherschutzverbandes Codacons –, während die Gasrechnung bei einer Senkung um 10 Prozent von derzeit 1210 Euro pro Haushalt auf 1089 Euro sinken würde. Das bedeutet eine Ersparnis von 121 Euro.Auf diese Zahlen, so Codacons, drückt jedoch die Wiedereinführung der Systemgebühren auf Strom, die genau dann greift, wenn der Stromverbrauch ansteigt. STOL hat berichtet.