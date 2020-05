Aufträge für 108 Boeing 737 Max storniert

Damit hat der amerikanische Airbus-Konkurrent erstmals seit Jahren Order für insgesamt weniger als 5000 Flugzeuge verschiedener Typen in den Büchern.Das Modell war lange ein Bestseller für Boeing - nach 2 Abstürzen mit 346 Toten stehen alle Max-Flugzeuge aber weltweit am Boden. Nach Erkenntnissen von Unfallermittlern führte ein Assistenzsystem, das den Piloten unter einigen Umständen bei der Steuerung der Maschine helfen sollte, wegen fehlerhafter Sensordaten zu den Katastrophen.Bei der Überprüfung des Modells traten auch weitere Probleme unter anderem in der Software zutage. Es ist immer noch unklar, wann die 737 Max wieder fliegen darf. Kunden verlieren die Geduld - zumal sie sich angesichts der Corona-Krise auf eine lange Flaute im Luftverkehr einstellen und Geld sparen müssen.

apa