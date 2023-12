Südtirol ist ausgebucht – Weihnachten lockt viele Gäste ins Land

Markus Huber - Foto: © my arbor

Heini Dorfer

Markus und Daniela Gasser - Foto: © Hubertus Pustertal

Ralph Riffeser - Foto: © Hannes Niederkofler

Der Dezember ist nicht nur ein starker Monat für den Handel, sondern auch wichtig für Südtirols Tourismusbranche. Gerade über die Weihnachtsfeiertage hinweg sind Südtirols Hotels seit Jahren sehr gut ausgelastet- besonders in diesem Jahr.Dass die Feiertage zwischen Weihnachten und Neujahr ein wichtiges Geschäft für viele Hotel- und Gastbetriebe sind, bestätigtvom Hotel „My Arbor“ in St. Andrä bei Brixen. „Es schaut ganz gut aus, wir sind seit gut 3 Wochen ausgebucht“, sagt er. In sein Hotel kommen gemischte Gäste. „Sehr viele kommen zum Wellness, es gibt aber auch einige, die zum Skiurlaub hierherkommen“, sagt Huber.Auch im „Quellenhof Luxury Resort“ im Passeier herrscht eine hohe Auslastung. Die Feiertagswoche ist seit Monaten ausgebucht. „Interessant ist, dass vermehrt Gäste bereits an Heilig Abend anreisen. Das hat stark zugenommen“, sagt HotelchefSkiurlauber, die fast täglich die Pisten aufsuchen, seien weniger im Hotel anzutreffen. „Ein großer Teil, der zu uns herkommt, will einfach den Schnee genießen, die Umgebung erkunden und wellnessen.“Anders schaut es beim „Alpin Panorama Hotel Hubertus“ in Olang aus. Dort seien es 80 Prozent Skifahrer, die das Hotel aufgrund der Nähe zum Skigebiet buchen, weiß HotelchefBesonders über die Feiertage hinweg sei es wichtig ein buntes Programm anzubieten – besonders zu Silvester. „Gerade an diesem Abend bieten wir viel an. Wir haben ein reiches Essens- und Musikangebot, wir dekorieren das Hotel. Die meisten Gäste bleiben diesen Abend bei uns im Haus“, sagt Gasser.Beim „Cavallino Bianco“ in St. Ulrich in Gröden steht die Familie im Mittelpunkt – auch zu Silvester. „Wir als Familienhotel empfangen nur Gäste mit Kindern und machen Silvester zu einer tollen Partynacht, sagt der Hotelier. Die Gäste sind international gemischt und wie auch in den anderen Hotels sind alle Zimmer bereits belegt.