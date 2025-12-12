<BR \/><BR \/>Die Landesregierung hat sich bei ihrer heutigen Sitzung mit dem Ausschreibungsverfahren für das Industrieareal der Stahlwerke von Bozen befasst, heißt es in einer Aussendung des Landes Südtirol. Sie stellte erneut fest, dass die Verfahren ordnungsgemäß verlaufen. <BR \/><h3>\r\nBewertungen zu möglichen Lösungen nach Abschluss der Ausschreibung <\/h3>\r\nIm Einklang mit den Vergaberegeln verzichtet die Landesregierung derzeit auf Kommentare zu den laufenden Stellungnahmen, heißt es weiter. Sie betone jedoch erneut, dass sie nach Abschluss der Ausschreibung Mitte Jänner die Bewertungen zu den möglichen Lösungen wieder aufnehmen werde – unter Berücksichtigung des Ergebnisses des Verfahrens, der Anliegen der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen sowie der Bedürfnisse der gesamten Wirtschaft und insbesondere des Industriesektors.<BR \/><BR \/>Zudem erklärte die Landesregierung ihre Bereitschaft, in der zweiten Jänner-Hälfte Gespräche mit den beteiligten Sozialpartnern aufzunehmen, um konstruktiv über mögliche zukünftige Szenarien zu beraten.