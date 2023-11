Australien: Häfen nach „Cyber-Zwischenfall“ blockiert

Unklar ist ob auch persönliche Daten betroffen sind

Das Computersystem von DP World sei „weiterhin vom Internet getrennt, was erhebliche Auswirkungen auf den Betrieb hat“, erklärte Goldie weiter. Auch Innenministerin Clare O'Neil erklärte auf X, der Vorfall sei „ernst“ und dauere an. Die Regierung hielt erneut eine Krisensitzung mit den zuständigen Experten ab, die Bundespolizei nahm Ermittlungen auf.DP World musste am Freitag aufgrund „unbefugter Zugriffe“ die Internetverbindung seiner Umschlagterminals in den Hafenstädten Sydney, Melbourne, Brisbane und Fremantle unterbrechen. Zwar kann die Fracht von den Schiffen entladen, dann aber nicht mehr weiter transportiert werden. Nach Angaben von Innenministerin O'Neill wickelt DP World „fast 40 Prozent der Waren ab, die unser Land erreichen oder verlassen“.Der Konzern berichtete am Sonntag von „bedeutenden Fortschritten“ bei seinen Bemühungen, den Betrieb zu normalisieren. Parallel dazu untersuche er „die Art des Datenzugriffs und des Datendiebstahls“. Insbesondere versuche er „unter Hochdruck“ herauszufinden, ob persönliche Daten betroffen seien.Nach Auffassung von Experten für Cybersicherheit haben unzureichende Sicherheitsvorkehrungen und die Anhäufung sensibler Kundendaten Australien zu einem lukrativen Ziel für Hacker gemacht. Nach einer Reihe spektakulärer Cyberangriffe, von denen die persönlichen Daten von Millionen Menschen betroffen waren, hatte die Regierung im Juli den Posten des nationalen Koordinators für Cybersicherheit geschaffen.Im vergangenen Jahr wurden dem australischen Cybersicherheitszentrum 76.000 Kriminalitätsfälle gemeldet. Doch dürfte die Dunkelziffer laut den Experten deutlich höher sein.