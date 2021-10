Autoindustriale expandiert und übernimmt Alpin

Alpin GmbH ist der offizielle Vertragshändler für die Marken Renault, Renault Pro+ und Dacia in der Region mit Sitz in Trient Süd, nur wenige Schritte von der Filiale von Autoindustriale entfernt.Mit dieser wichtigen Entscheidung haben Alois und Lukas Baumgartner eine solide Grundlage für die Zukunft ihres Kerngeschäftes geschaffen und sich neuen Horizonten zugewandt.„Die Erweiterung des Mobilitätsangebots in Trentino-Südtirol ist bereits seit jeher ein primäres Ziel der Gruppe Autoindustriale. Mit den Fahrzeugen und Dienstleistungen der Marken Renault, Renault Pro+ und Dacia, machen wir einen weiteren bedeutenden Schritt in diese Richtung“, sagt Lukas Baumgartner, Geschäftsführer der Gruppe Autoindustriale.Alois Baumgartner, Präsident von Autoindustriale, fügt hinzu: „Die Leidenschaft und die große Hingabe sind Erfolgsmerkmale unseres Schaffens bei Mercedes-Benz, smart und Toyota. Diese Einstellung werden wir konsequent auch in der Beziehung mit den Kunden von Renault, Renault Pro+ und Dacia einsetzen.“Das erweiterte Produktportfolio ermöglicht es der Gruppe Autoindustriale, die Zukunft der Mobilität in der Region mit viel Zuversicht entgegenzuschauen.Der von den Autokonzernen eingeschlagene Weg geht immer mehr in Richtung Innovation und Nachhaltigkeit und genau diese Werte liegen auch der Familie Baumgartner besonders ans Herzen.Jahresumsatz: > 150 Millionen EURStandorte: 8 Standorte in Trentino-SüdtirolMitarbeiter: 330Verkaufte Fahrzeuge: etwa 5.000 pro JahrWerkstattbesuche: 43.500 pro Jahr

