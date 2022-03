Bäuerliche Senioren für einen sicheren Umgang mit Traktoren

„Leider hört man immer wieder von Unfällen mit Traktoren, die tödlich ausgehen, und nicht selten sind die Fahrer bereits im höheren Alter“, stellte Theresia Agreiter Larcher, die Landespräsidentin der Seniorenvereinigung im Südtiroler Bauernbund, einleitend fest. Daher wolle die Vereinigung ihre Mitglieder zukünftig noch stärker für einen sicheren Umgang mit Traktoren sensibilisieren, denn jeder Unfall, der geschieht, sei einer zu viel.Stephen Gallmetzer Kaufmann von der Stabsstelle Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz des Südtiroler Bauernbundes schilderte, dass zum Glück nur ein kleiner Prozentsatz der Arbeitsunfälle Traktorunfälle seien. Da diese großteils zu schweren Verletzungen oder sogar zum Tod führen, seien sie aber ganz besonders tragisch. Weiters erklärte er: „In Südtirol sind zirka 32.000 Traktoren gemeldet. Auch diese wurden im Laufe der Jahre stets weiterentwickelt und sind heute wirklich sehr starke Maschinen. Zudem leben wir nicht in einem flachen, sondern großteils steilen Gebiet. All das trägt dazu bei, dass Traktorunfälle leider immer wieder passieren.“ Der Südtiroler Bauernbund setze daher schon seit Jahren Maßnahmen, um diese Ereignisse zu vermeiden bzw. zumindest abzuschwächen; ein wesentlicher Partner dabei sei die Südtiroler Bauernjugend.„Die zwei wichtigsten Sicherheitsvorrichtungen am Traktor sind der Überrollbügel oder eine homologierte Fahrerkabine sowie der Sitzgurt zum Anschnallen. Beides kann zum Beispiel im Falle eines Kippens des Traktors das Leben des Fahrers retten, weil er nicht unter das Fahrzeug gerät“, sagte Gallmetzer Kaufmann.Daneben sei schon seit Jahren die Hauptuntersuchung von Traktoren im Sinne der Arbeitssicherheit und der Straßenverkehrsordnung im Gespräch. Allerdings müsse noch geklärt werden, wer diese durchführt und was dabei zu beachten ist.Die dritte Sicherheitssäule bilde schließlich die Ausbildung der Fahrer selbst. Matthias Bertagnolli, der Leiter der SBB-Weiterbildungsgenossenschaft, sagte: „Alle fünf Jahre müssen Personen, die mit einem Traktor arbeiten, den entsprechenden Befähigungskurs auffrischen. Dieser umfasst vier Stunden und kann online oder in Präsenz absolviert werden. Der Online-Kurs hat den Vorteil, dass er zeitlich flexibel gehandhabt werden kann. Da heuer sehr viele Anwender von Traktoren diesen Kurs auffrischen müssen, empfehlen wir, sich jetzt schon bei uns zu melden, um ihn rechtzeitig machen zu können.“Abgerundet wurde der Austausch zwischen den Bauernbund-Mitarbeitern und den Funktionären der Seniorenvereinigung mit einem praktischen Teil in der sogenannten virtuellen Realität. Bertagnolli erklärte, dass der Bauernbund diese Technologie seit 2020 im Bereich „Traktorsicherheit“ einsetze.„Mittels spezieller Brillen können unsere Teilnehmer in der virtuellen Realität einen Traktorunfall miterleben. So spüren sie, wie es einem mit einem solchen Ereignis geht, und das schafft wiederum das Bewusstsein dafür, wie man Unfälle vermeiden könnte“, meinte Bertagnolli. Die Senioren, die die VR-Brillen testeten, pflichteten ihm bei: „Es ist interessant, das einmal zu sehen, und so geht einem dieses Thema auch viel näher, als nur in der Theorie.“Abschließend unterstrich die Landespräsidentin der Seniorenvereinigung, Theresia Agreiter Larcher: „Die Arbeitssicherheit ist in allen Bereichen sehr wichtig, ganz besonders aber im Umgang mit Maschinen. Wir appellieren daher an unsere Mitglieder, sich selbst und ihre Arbeitsgeräte stets im Blick zu behalten und das entsprechende Risiko immer realistisch einzuschätzen. Wir haben zwar alle viel Erfahrung, aber das allein schützt leider nicht vor den Gefahren. Sich das immer wieder bewusst zu machen, ist in diesem Fall lebenswichtig!“

