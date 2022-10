Bahnbrechend: Doppelbesteuerung bei Dividenden abgeschafft

Eigentlich dürfte es keine Doppelbesteuerung geben. Dennoch war es in der Praxis bislang so, dass eine in Italien ansässige Person, die eine Dividende z.B. aus Deutschland bezog, für diese dort 15 Prozent Steuern zahlen musste und in Italien nochmal eine Ersatzsteuer von 26 Prozent. - Foto: © Shutterstock