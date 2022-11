Banca d'Italia-Gouverneur: „Keine großen Sorgen um Italiens Wirtschaft“

Auch wenn die Weltwirtschaft derzeit deutlich in eine negative Richtung steuere, mache sich Ignazio Visco in Bezug auf Italien keine Sorgen.„Wenn wir Italiens Situation bezogen auf das Kontokorrent und die Staatsverschuldung betrachten, glaube ich, dass wir uns keine zu großen Sorgen machen sollten“, so der Gouverneur der Banca d'Italia.Das Verhältnis zwischen Staatsschulden und Bruttoinlandsprodukt sei im Vergleich zum Höhepunkt im Jahr 2020 massiv reduziert worden. Damals war es um 20 Prozentpunkte angestiegen.Dieser Anstieg dürfte sich laut Visco bis zum Ende des Jahres halbieren und in den kommenden 2 bis 3 Jahren sei eine weitere Reduzierung zu erwarten, wenn auch in kleineren Schritten.