Der öffentliche Personennahverkehr, die Fahrradmobilität und die Elektromobilität sind laut Verena Schnitzer, Projektleiterin „Betriebliches Mobilitätsmanagement“ bei STA Green Mobility, die zentralen Trends der Mobilitätswende in Südtirol. <BR \/><BR \/>Nachhaltige Mobilität verbessert die Lebensqualität, schützt das Klima und bietet auch wirtschaftliche Vorteile, war man sich bei der Mobility Management Conference einig. Besonders im ländlichen Raum seien gute Verkehrsverbindungen entscheidend.<BR \/><BR \/>Als zukünftigen Schwerpunkt nannte der Direktor des Mobilitätsressorts, Martin Vallazza, deshalb insbesondere die Resilienz der Infrastruktur.<h3>\r\nSBB fördert nachhaltige Mobilität<\/h3>Ein Fokus der Konferenz war das betriebliche Mobilitätsmanagement des SBB. Obmann Daniel Gasser stellte die verschiedenen Maßnahmen vor. Der SBB fördert nachhaltige Mobilität seiner Mitarbeitenden durch die Rückerstattung von Kosten für den südtirolmobil Pass, Smart Working, Betriebsfahrräder und E-Ladestationen. Auch über die Bedeutung erneuerbarer Energien in der Landwirtschaft wurde informiert. Ein Beispiel ist Biobauer Walter Moosmair aus dem Passeiertal, dessen Hof einen Großteil des Jahres energieautark ist. <BR \/><BR \/>Beim Milchtransport bietet die Elektromobilität Potenzial: Laut einer Studie von EURAC Research sind E-LKW für die meisten Sammelrouten geeignet. Zudem könnten die Kosten gegenüber Diesel-LKW um rund 40 Prozent sinken.