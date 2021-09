Bauernbund: „Erntehelfer werden nicht bevorzugt“

Der SBB reagiert damit unter anderem auf einige Aussagen von ASGB-Chef Tony Tschenett Wie jedes Jahr werden in den nächsten Tagen wieder Erntehelfer nach Südtirol kommen. „Der Südtiroler Bauernbund hat sich für das Impfen in den Herkunftsländern ausgesprochen. Das ist nach wie vor der Königsweg“, stellt Bauernbund-Obmann Leo Tiefenthaler klar. Auch weil für die Einreise ein Grüner Pass (getestet, genesen oder eben geimpft) nötig ist.„Aufgabe der Ordnungskräfte ist es, den Grünen Pass an den Grenzen zu kontrollieren. Das gilt übrigens auch für andere Personengruppen.“ Wenn an den Grenzen nicht oder zu wenig kontrolliert werde, sei das wohl nicht „Schuld“ der Landwirtschaft. Erntehelfer hätten bestätigt, dass in Osteuropa deutlich strenger kontrolliert werde als etwa am Brenner oder am Reschenpass.Was das Arbeiten in den Wiesen selbst anbelangt, so ist für die Ernte der Äpfel oder Trauben der Grüne Pass nicht Voraussetzung für die Ausübung der Tätigkeit, genauso wenig wie in vielen anderen Sektoren. Daher sind auch Forderungen nach mehr Kontrollen des Grünen Passes unnötig. Gleiches gilt für die Forderung nach Quarantänemaßnahmen.Zudem hinke der Vergleich Tschenetts mit den Lehrpersonen, so Tiefenthaler. Sie sind verpflichtet, einen negativen Antigentest vorzuweisen, während Erntehelfer, gleich wie Mitarbeiter in anderen Sektoren der Wirtschaft, sich freiwillig per Nasenflügeltest testen lassen können.Um auf Nummer sicher zu gehen, lassen viele Betriebe ihre Erntehelfer dennoch regelmäßig in Apotheken gegen Gebühr testen.Zusätzlich gelten für die Betriebe die Bestimmungen im Bereich Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz. Diese sehen verschiedene Maßnahmen vor.Nicht gelten lässt Tiefenthaler auch, dass Erntehelfer eine bedeutende Quote der Infizierten ausmachen würden. Die offiziellen Testdaten des letzten Jahres haben gezeigt, dass die Positivitätsraten bei Erntehelfern geringer waren als beim Durchschnitt der einheimischen Bevölkerung. Auch das INAIL stuft die Ansteckungsgefahr in der Landwirtschaft als „nieder“ ein.„Es gibt keine Bevorzugung von Erntehelfern, weder bei der Einreise noch was die Ausübung der Tätigkeit oder das Testen betrifft. Es darf daher nicht sein, dass eine Gruppe von Arbeitern ins falsche Licht gerückt wird. Der Südtiroler Bauernbund wird jedenfalls alles dafür tun, dass auch die heurige Ernte gut und vor allem sicher über die Bühne geht.“

