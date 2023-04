Bauernbund: Großer Erfolg für „Parco Agrisolare“

Zweite Ausschreibung in Sicht

Ende Oktober ist die erste PNRR-Ausschreibung „Parco Agrisolare“ zu Ende gegangen. Mit den europäischen Geldmitteln für den Aufbau werden Photovoltaikanlagen auf landwirtschaftlichen Wirtschaftsgebäuden gefördert. Staatsweit haben sich rund 8000 landwirtschaftliche Betriebe beteiligt, davon kommen 7428 Betriebe in den Genuss der Förderung von bis zu 80 Prozent der Investition in die Photovoltaik.In der Region Trentino.Südtirol wurden 339 Projekte genehmigt, davon sage und schreibe 240 aus Südtirol. „Die Bauern, die erfolgreich ein Projekt eingereicht haben, können sich auf knapp 12 Millionen Euro an Investitionsförderung freuen. Dass so viele Projekte aus Südtirol genehmigt wurden, hängt vor allem mit der intensiven Vorbereitung auf die Ausschreibung, der professionellen Aufbereitung der Fachinformationen und dem intensiven Austausch mit den Bäuerinnen und Bauern durch den Südtiroler Bauernbund zusammen“, freut sich Bauernbund-Obmann Leo Tiefenthaler.Auch die gute Abstimmung mit den Elektrofachbetrieben des Wirtschaftsverbands für Handwerker und Dienstleister lvh hat dazu beigetragen, dass überproportional viele Fördergelder von Südtiroler Betrieben in Anspruch genommen werden können.Der einzige Wermutstropfen ist, dass einige wenige Betriebe aufgrund kleinster Formfehler bei der Einreichung von der Ausschreibung ausgeschlossen wurden. Diesen Betrieben bleibt aber immer noch die Möglichkeit, es bei der nächsten Ausschreibung erneut zu versuchen.Bereits in den nächsten Monaten soll es eine zweite Ausschreibung geben. „Wir werden uns auch auf diese sehr gut vorbereiten. Es ist unsere Absicht, dank der Erkenntnisse aus der ersten Ausschreibung unsere Servicedienstleistungen weiter auszubauen“, verspricht Tiefenthaler. Damit sollen wieder viele bäuerliche Südtiroler Betriebe in den Genuss der europäischen Investitionsmittel kommen.