Das Geschäftsklima im Baugewerbe hat sich im Jahr 2026 verschlechtert: Der entsprechende Index liegt bei +11 Punkten und damit zehn Punkte unter dem Vorjahreswert. Die Unternehmen melden insbesondere einen Rückgang der Umsätze und Investitionen sowie eine allgemeine Verschlechterung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, vor allem aufgrund der steigenden Betriebskosten. Was die Beschäftigung betrifft, so blieb die Zahl der unselbstständig Beschäftigten in den ersten neun Monaten des Jahres gegenüber dem Vorjahreszeitraum mit etwas mehr als 18.200 nahezu unverändert.<BR \/><BR \/>Die derzeitige Schwächephase dürfte auch 2027 anhalten, insbesondere bei kleineren Betrieben mit weniger als zehn Beschäftigten. Insgesamt rechnen bereits jetzt 15 Prozent der Unternehmen im Baugewerbe mit einer unbefriedigenden Ertragslage. Betrachtet man die einzelnen Branchen, so dürfte sich die Abschwächung der Nachfrage im Bereich der Bauinstallation und der Fertigstellung von Gebäuden sowie im Tiefbau fortsetzen. Im Hochbau wird hingegen mit einer Stabilisierung der Umsätze gerechnet, auch weil mehr Unternehmen dieser Sparte eine Anhebung ihrer Verkaufspreise planen.<BR \/><BR \/>Der Präsident der Handelskammer Bozen, Michl Ebner, unterstreicht: „Die Bauwirtschaft braucht verlässliche Rahmenbedingungen und eine vorausschauende Investitionsplanung. Inflation und steigende Zinsen erschweren derzeit die Kalkulation und verunsichern die Unternehmen. Umso wichtiger ist es, jetzt die Voraussetzungen für die Bauvorhaben von morgen zu schaffen.“