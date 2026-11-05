Die Gewerkschaft forderte Klarstellungen hinsichtlich der Beschäftigungs- und Lohnsicherheit, der Zuverlässigkeit des Bauzeitplans sowie einer ständigen und transparenten Überwachung der finanziellen Lage. Das geht aus einer Aussendung der Baugewerkschaft hervor.<BR \/><BR \/>An dem Treffen nahmen die Führungskräfte von Webuild und Vertreter der Bozner Quästur, des Provinzkommandos der Carabinieri sowie des Provinzkommandos der Finanzpolizei in Anwesenheit der Stellvertreterin Margherita Toth teil.<BR \/><BR \/>„Das Consorzio Dolomiti hat versichert, dass die Arbeiten vorerst fortgesetzt werden und es keinerlei Probleme gibt. Es wurde jedoch auch klar gesagt: Sollten in Kürze keine staatlichen Finanzmittel zur Deckung der Mehrkosten bereitgestellt werden, um den Anstieg der Transport- und Energiekosten sowie das Problem des bei den Arbeiten gefundenen Arsens zu bewältigen, ist klar, dass sich die Situation schnell zum Schlechten wenden könnte“, erklärt Nardini.<BR \/><BR \/>Was hingegen die Kurzarbeit bei Isocell betrifft, das als Subunternehmer auf der Baustelle tätig ist, behauptet das Konsortium Dolomiti, dass der Vertrag am kommenden 31. Dezember ausläuft, während das Unternehmen auf Anfrage der GBH\/FILLEA angibt, dass der Vertrag über 90 Millionen Euro bis 2032 laufen wird. Nardini hat erfahren, dass die Kurzarbeit vorerst fortgesetzt wird, das Unternehmen jedoch für zukünftige Arbeiten wieder herangezogen werden könnte.<BR \/><BR \/>„Ein Treffen und ein persönliches Gespräch sind immer gut, weil dadurch einige Zweifel ausgeräumt werden, aber es wurden uns keine Gewissheiten gegeben“, schließt der Sekretär in einer Mitteilung.