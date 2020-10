BBT-Streit: Platter und Kompatscher erwarten sich konkreten Zeitplan

„Der Brenner Basistunnel und seine Zulaufstrecken sind und bleiben das Herzstück unserer Verlagerungspolitik am Brennerkorridor“, so Platter und Kompatscher unisono. Die Entscheidung, den Bauvertrag H51 Pfons-Brenner aufzulösen , liege in der operativen Verantwortung des BBT-Vorstandes.Von der BBT SE müsse nun aber alles unternommen werden, um den bereits eingetreten Verzögerungen an besagtem Baulos durch einen optimierten Bauzeitplan entgegenzuwirken. „Der BBT muss so schnell und effizient wie möglich finalisiert werden, um die transitgeplagte Nordtiroler und Südtiroler Bevölkerung zu entlasten“, erklärten die beiden Landeshauptleute.Aus dem Verkehrsministerium von Leonore Gewessler (Grüne) hieß es auf APA-Anfrage, man stehe inhaltlich und finanziell hinter der raschen Umsetzung dieses zentralen Projekts für die Zukunft der klimafreundlichen Mobilität.Zur Entscheidung, den Vertrag aufzulösen, wollte man sich aber nicht äußern. „Konkrete operative Entscheidungen werden von Seiten der BBT SE mit der notwendigen Expertise getroffen und allenfalls im Aufsichtsrat diskutiert und bestätigt“, lautete das Statement.

apa