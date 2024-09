Beherbergung: Ab 2. November wird der CIN-Kodex Pflicht

Strafen von bis zu 8000 Euro

Bekanntlich hat die Regierung in Rom für alle Betriebe, die Unterkünfte oder Wohnungen zu touristischen Zwecken anbieten, einen Identifikationskodex CIN (Codice Identificativo Nazionale) eingeführt. Dazu zählen neben Hotels eben auch Privatzimmervermieter und Urlaub auf dem Bauernhof. Das Ziel dieser Maßnahme ist es, unfaire Konkurrenz durch illegal vermietete Ferienwohnungen zu verhindern.Betriebe müssen den Kodex bis zum 2. November über die Webseite des Ministeriums für Tourismus einholen. Der Erkennungskodex muss außen an den Beherbergungsstrukturen und an Immobilien für Kurzzeitvermietungen angebracht werden. Auch bei jeder Werbeanzeige oder Mitteilung – unabhängig davon, wo diese veröffentlicht wird – muss der CIN angegeben werden.Nach Ablauf der Anmeldefrist – sprich ab Anfang November – drohen bei Verstößen hohe Geldstrafen. Bei fehlendem CIN droht eine Geldstrafe von mindestens 800 bis maximal 8000 Euro – je nach Größe der Struktur oder der Immobilie. Wer den CIN-Kodex nicht aushängt oder angibt, dem drohen Strafen von 500 bis 5000 Euro.Mit der Kontrolle ist die jeweilige Ortspolizei beauftragt.