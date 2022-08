Bei Raiffeisen derzeit keine Bankgeschäfte möglich

Dieses ist trotz mehrfacher Sicherungssysteme derzeit physisch abgeschnitten und damit nicht erreichbar, heißt es vom Raiffeisenverband Südtirol. Es handle sich um keinen Hackerangriff. Alle Daten, einschließlich Einlagen seien absolut sicher.Bis zum Donnerstagvormittag war auch kein Online-Banking bei Raiffeisen möglich. Mittlerweile ist zumindest dieses Problem behoben worden. „Geldbehebungen am Automaten, Zahlungen im online-banking und über die App sowie Zahlungen am POS funktionieren.“„Das Problem betrifft auch alle anderen italienischen Genossenschaftsbanken, die mit diesem Datacenter in Rom arbeiten“, heißt es weiter. „Spezialisierte Firmen arbeiten mit Hochdruck daran, die Systeme und Daten wieder erreichbar zu machen.Auf Nachfrage von STOL heißt es, dass man zuversichtlich sei, dass das Problem bis zu Mittag behoben werden könne.