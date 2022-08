Bei welchem Anbieter ist Strom und Gas am günstigsten? Der Preisvergleich

Im Vergleich zum Jahr 2021 sind die Preise für Strom und Gast deutlich gestiegen. Trotz des des aktuellen Preisrückgangs würden die Prognosen der Experten für den Herbst aber wenig Gutes erhoffen, heißt es von der Verbraucherzentrale: „Ein neuer, wesentlicher Preisanstieg scheint sich abzuzeichnen.“Die Verbraucherzentrale hat die aktuellen Strom- und Gasangebote der lokalen und gesamtstaatlichen Anbieter verglichen ().Für den Vergleich hat die VZS zum einen direkt auf den Webseiten der Anbieter die aktuellen Preise der Angebote recherchiert, und zum anderen die Preise der staatlichen Anbieter aus dem Vergleichsportal der Aufsichtsbehörde entnommen.Für eine in Bozen ansässige Musterfamilie, die vom teuersten zum günstigsten Angebot wechselt, zeigt der Vergleich ein Sparpotenzial von rund 740 Euro beim Strom mit einem Jahresverbrauch 2700 Kilowattstunden (kWh) bei 3 Kilowatt (kW) Leistung (480 Euro Differenz vom Zweitteuersten zum Günstigsten), und von 1930 Euro beim Gas mit einem Jahresverbrauch 1400 Sm² (510 Euro Differenz vom Zweitteuersten zum Günstigsten).Der Vergleich bestätigt: Es gebe am freien Markt Sparpotenziale, aber angesichts der allzu großen Anzahl der Angebote und Anbieter (über 700 Anbieter tummeln sich am Energiemarkt) sei Vorsicht beim Wechseln angebracht, heißt es von der Verbraucherzentral.„Insbesondere ist von telefonisch unterbreiteten Angeboten derzeit absolut abzuraten. Auch haben wir festgestellt, dass einige Anbieter - insbesondere beim Gas - eine Vielzahl von Tarifen am Markt haben, deren Namen sich nur geringfügig unterscheiden“, so die VZS: „Daher kann ein günstiges Angebot ganz ähnlich benannt sein wie ein sehr teures.“„Auch wer einen günstigen Tarif gefunden hat, ist nicht immer sicher vor nachfolgenden Teuerungen“, heißt es von der Verbraucherzentrale: „Die jeweils günstigsten Angebote der untersuchten Anbieter sind meistens ,variable Tarife„, bei denen sich der Anbieter vorbehält, den Tarif nach der Unterschrift zu ändern.“ Einige wenige Angebote, darunter auch lokale, würden hingegen die Preise für eine gewisse Zeitspanne garantieren, was zumindest für ein wenig Sicherheit sorge. „Angesichts der schwankenden und turbulenten Entwicklungen am Energiemarkt ist dies auch nachvollziehbar“, so die VZS.Aber auch Verträge, die nicht explizit „variabel“ sind, könnten vom Anbieter geändert werden. Dieses Recht sei in den Vertragsklauseln verbrieft. „Problematisch sind an der Sache die Mitteilungen der Anbieter über die Änderungen, denn diese sind für Familien meist wenig bis gar nicht nachvollziehbar“, so die Verbraucherzentrale.„Es wäre mehr als wünschenswert, wenn diese Mitteilungen eine klare Gegenüberstellung der Preise oder Preisschätzungen vor und nach der Vertragsänderung enthalten würden“ so Gunde Bauhofer, Geschäftsführerin der Verbraucherzentrale Südtirol. „Nur dann können die Verbrauche ihr Recht, den Vertrag aufzulösen, falls sie mit der Änderung nicht einverstanden sind, auch konsequent nutzen.“