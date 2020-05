Beitrag des Wobi zum Neustart der Bauwirtschaft

Wobi-Präsident Heiner Schweigkofler erklärt, dass „über das Landesportal für Ausschreibungen in Südtirol in den letzten zwei Monaten 22 Ausschreibungen im Gesamtwert von mehr als 5 Millionen Euro veröffentlicht wurden. Dies stellt einen wichtigen Beitrag für die Ankurbelung der Bauwirtschaft nach der Krise, verursacht vom Corona-Virus, dar.“Im Einzelnen handelt es sich um 17 Ausschreibungen für Arbeiten (Bauarbeiten, Zimmermannsarbeiten, Malerarbeiten, thermohydraulische Arbeiten und Arbeiten für die Gestaltung von Außenbereichen und Spielplätzen) und 5 Dienstleistungsausschreibungen für Architektur und Ingenieurwesen, die die Planung, Sicherheitskoordination und Überwachung der Arbeiten betreffen.Darüber hinaus wurden mehr als 50 Bau- und Dienstleistungsaufträge für Einzelbeträge von weniger als 40.000 € an verschiedene Handwerker und Fachingenieure vergeben.

stol