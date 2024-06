Eine Woche nachdem bekannt wurde, dass der rund 600 Millionen Euro teure Bozner WaltherPark in Besitz der deutschen Schoeller Group übergeht, hat Firmenchef Christoph Schoeller persönlich die Baustelle in der Landeshauptstadt besucht. Im Interview erklärt er, was ihn zum Kauf bewogen hat und wo sonst die Unternehmerfamilie in der Immobilienbranche die Finger im Spiel hat.