Das teilt der italienische Verbraucherschutzverband „Unione Nazionale Consumatori“ mit. An zweiter Stelle folgt das Aostatal.<BR \/><BR \/> In Südtirol liegt der durchschnittliche Literpreis bei 1,945 Euro (Aosta: 1,944 Euro). Die Preissteigerungen der letzten Tage führen zu Mehrkosten von fast Neun Euro für eine Tankfüllung von 50 Litern. <BR \/><BR \/>Auch Kalabrien reiht sich mit durchschnittlich 1,940 Euro pro Liter Benzin im oberen Bereich ein. Auf Italiens Autobahnen liegt der Preis dafür im Schnitt bei 1,981 Euro. <BR \/><BR \/>Der italienweite Durchschnitt für einen Liter Benzin hingegen beträgt 1,926 Euro.<BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/spritpreise.it\/" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Südtirols Spritpreise im Detail finden Sie hier.<\/a>