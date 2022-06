Benzinpreis steigt über 2-Euro-Marke – auch bei Selbstbedienung

Der Benzinpreis in Italien ist in den vergangenen Tagen wieder deutlich angestiegen. Sogar bei Selbstbedienung liegt der Liter-Preis mittlerweile über 2 Euro im Schnitt.So hoch lag der Benzinpreis zuletzt Anfang März. Daraufhin hat die italienische Regierung einen Rabatt auf den Literpreis von 30,5 Cent beschlossen. Doch auch dieser Rabatt wird jetzt von den Preissteigerungen aufgesaugt bzw. fällt nicht mehr so stark ins Gewicht.Nichtsdestotrotz: Ohne den Rabatt würde der Liter-Preis nun aber bereits über 2,3 Euro pro Liter Benzin liegen.Der Grund für die Preissteigerungen sind einerseits die Folgen der Corona-Pandemie, vor allem aber der Ukraine-Krieg.