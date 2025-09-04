Media For Europe (MFE) gehört der Familie des ehemaligen Ministerpräsidenten Silvio Berlusconi. Die Holding ist bereits in Italien und Spanien aktiv und will nun gemeinsam mit ProSiebenSat.1 eine europäische Rundfunk- und Mediengruppe aufbauen, um US-Streamingriesen wie Netflix und Amazon Prime Video Paroli zu bieten.<BR \/><BR \/>Seit 2019 hat MFE seinen Anteil an ProSiebenSat.1 stetig ausgebaut. Mit der nun erreichten Dreiviertel-Mehrheit von 75 Prozent ist sogar ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag möglich, der den Zugriff auf die Finanzmittel des Münchner Konzerns erlauben würde.<h3>\r\n„Lokaleres Angebot produzieren“<\/h3>Der Geschäftsführer von MFE, Pier Silvio Berlusconi, betonte bei einem Treffen mit dem deutschen Kulturstaatsminister: „Wir möchten ein lokaleres Angebot produzieren und anbieten, das noch stärker auf das deutsche Publikum zugeschnitten ist“, kündigte der Manager an. Es gehe um „mehr Nachrichten, mehr Unterhaltungssendungen und mehr Fernsehserien – und im Laufe der Zeit weniger zugekaufte Formate – so, wie wir es bereits in Italien und Spanien praktizieren“. München werde als bedeutender Standort für Inhalte, Innovation und Beschäftigung weiterentwickelt.“ <BR \/><BR \/>Die MFE kontrolliert unter anderem die italienische Fernsehgruppe Mediaset mit den Sendern Canale 5, Italia 1 und Rete 4. ProSiebenSat.1 umfasst Sender wie ProSieben, Sat.1, Kabel eins oder den Streamingdienstleister Joyn.