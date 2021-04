Berufsbildender Bachelor in Holzingenieurwesen vorgestellt

„Die Anforderungen an den Tischlerberuf sind mittlerweile sehr umfassend und vielseitig. Sie gehen weit über die Handhabung des Hobels hinaus und dies erfordert natürlich auch innovative und neue Ausbildungsprofile“, unterstreicht der lvh-Obmann der Tischler Michael Gruber. Seit kurzem gibt es an der Freien Universität Bozen ein neues Studienangebot, das besonders für den Sektor Holz interessant ist.Das hat die Berufsgemeinschaft der Tischler zum Anlass genommen, um einen Infoabend gemeinsam mit den Universitätsprofessoren Marco Baratieri, Michele Larcher und dem Leiter der Studienberatung Mario Burg zu organisieren. Insgesamt haben 50 interessierte Personen am Webinar teilgenommen.Es handelt sich dabei um einen berufsbildenden Bachelor im Holzingenieurswesen, der in dieser Form im norditalienischen Raum einzigartig ist. „Der Studiengang vermittelt berufsrelevante interdisziplinäre Fähigkeiten für die Arbeit im Bereich der Bearbeitung und Verarbeitung von Holz.Die Schwerpunkte sind auf die Produktionsabläufe, die Prozessoptimierung, die Entwicklung sowie das Management auf technischer und verwaltungstechnischer Ebene gelegt“, erläuterte Larcher. Im Rahmen des Infoabends wurde die Möglichkeiten für Unternehmen, Lehrlinge und Fachschüler aufgezeigt. Fürs Handwerk besonders interessant ist, dass auch einzelne Lehrveranstaltungen buchbar sind.Der Studiengang umfasst 6 Semester, welche über 3 Jahre stattfinden und in rund 1250 Lehrstunden abgewickelt werden. Zahlreiche Exkursionen und praktische Aktivitäten runden das Lehrprogramm ab. Für den Studiengang sind insgesamt 20 Studienplätze vorgesehen. Das Kursangebot der Universität Bozen ist unter abrufbar.

