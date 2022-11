Beschäftigungsrate in Italien steigt, aber immer mehr Junge finden keine Arbeit

Vergleicht man die Zahl der Beschäftigten im September mit dem Jahr 2021, kann sogar ein noch größerer Anstieg in Italien um 1,4 Prozent verzeichnet werden, was 316.000 Beschäftigten entspricht.Dabei handelt es sich vor allem um unbefristet Beschäftigte (205.000 Personen, was einem Anstieg um 1,4 Prozent im Jahresvergleich entspricht). Im Vergleich zum Vormonat hatte in Italien im September 82.000 Personen mehr einen unbefristeten Arbeitsvertrag. Wie das Istat meldet liegt die Beschäftigungsrate im Land derzeit bei 60,2 Prozent.Während die Zahl der Festanstellungen gestiegen ist, hat die Zahl der befristet Beschäftigten um 0,6 Prozent (20.000 Personen) abgenommen. Zudem gibt es auch 16.000 Personen weniger, die als Freiberufler arbeiten (minus 0,3 Prozent).Zugelegt hat auch die Zahl jener Personen, die auf der Suche nach Arbeit sind und zwar um 8000 (0,4 Prozent) im Vergleich zum August.Vergleicht man aber das gesamte 3. Quartal mit dem 2. Quartal des Jahres 2022, hat die Zahl der Beschäftigten in Italien dennoch insgesamt abgenommen. Im September hatten 22.000 Personen weniger eine Anstellung als noch im April (minus 0,1 Prozent). Zudem suchten im 3. Quartal 48.000 Personen weniger aktiv nach Arbeit (minus 2,4 Prozent).Die Arbeitslosenquote belief sich im September auf 7,9 Prozent. Allarmierend ist die Situation, wenn man sich die Arbeitslosigkeit bei den 15- bis 24-Jährigen anschaut: Hier stieg die Quote auf 23,7 Prozent (plus 1,6 Prozent im Vergleich zum August).