Nach der Verkündung des besseren Ratings reagierten die Märkte sofort. Kein Wunder: Moody’s zählt zu den drei großen und weltweit maßgeblichen Ratingagenturen, neben S&P und Fitch. Die Rendite der zehnjährigen Staatspapiere BTP fiel auf 3,44 Prozent, der Risikoaufschlag (Spread) gegenüber deutschen Bundesanleihen rutschte auf rund 75 Basispunkte und damit in die Nähe des niedrigsten Werts seit anderthalb Jahrzehnten.<h3>\r\nDie Schuldenspirale<\/h3>Warum ist das wichtig? Italien muss jedes Jahr enorme Summen neu am Kapitalmarkt aufnehmen – rund 350 Milliarden Euro. Der Staat leiht sich also fortlaufend Geld, um fällige Schulden zu bedienen und neue Ausgaben zu finanzieren. Schon kleine Veränderungen bei den Zinsen wirken deshalb wie ein Hebel, der Milliarden bewegt.<BR \/><BR \/>Nach Auswertungen des Wirtschaftsmediums „Milano Finanza“ lassen sich etwa neun Basispunkte des jüngsten Spread-Rückgangs direkt auf das Moody’s-Upgrade zurückführen. Für ein Land mit Italiens Emissionsvolumen entspricht das rund 300 Millionen Euro weniger an jährlichen Zinskosten. Was abstrakt klingt, bedeutet letztlich: Der Staat kann sich billiger refinanzieren, und die Einsparungen addieren sich über die Jahre.<BR \/><BR \/>Marktbeobachter sehen in der Bewertung nicht nur eine Momentaufnahme, sondern eine Bestätigung des Eindrucks, dass Italien derzeit als politisch stabil gilt. Während Berlin und Paris mit innenpolitischen Spannungen ringen, hat Rom zuletzt einen konstanten finanzpolitischen Kurs gehalten. Dass Italien das Defizitziel von drei Prozent des BIP bereits 2025 erreichen dürfte – ein Jahr früher als von der EU gefordert –, stärkt das Vertrauen zusätzlich.<h3>\r\nWann wird die Ersparnis spürbar?<\/h3>Auch wenn die Finanzierungskosten sinken, profitieren die Staatsfinanzen davon nicht sofort in voller Höhe. Italiens Schulden haben lange Laufzeiten, was vor sprunghaften Zinsanstiegen schützt, aber ebenso verhindert, dass Verbesserungen sofort durchschlagen.<BR \/><BR \/>Die niedrigeren Zinsen wirken ab dem Moment, in dem Anleihen neu ausgegeben oder alte ersetzt werden. Das braucht Zeit – aber es stabilisiert die Staatsfinanzen langfristig.<h3>\r\nWas sind die Folgen für Anleger?<\/h3>Für Privatanleger ist das neue Bild schnell erklärt: Der Markt beurteilt Italien als weniger riskant, was die Renditen neuer BTP leicht drückt. Gleichzeitig steigt der Wert bestehender Anleihen, weil fallende Zinsen ihre Kurse nach oben treiben. Die großen Linien bleiben positiv, aber allzu große Renditesprünge sind angesichts der höheren Kreditwürdigkeit weniger wahrscheinlich.<h3>\r\nZielmarke 65 Basispunkte<\/h3>Für 2026 gehen einige Analysehäuser davon aus, dass der Risikoaufschlag gegenüber deutschen Bundesanleihen sogar noch weiter fallen könnte – auf rund 65 Basispunkte.