Bestanden: Neue Meister an der Theke

Die neuen Meister haben eine anspruchsvolle Ausbildung hinter sich: Über viele Monate haben sie berufsbegleitend verschiedene Vorbereitungslehrgänge besucht und die entsprechenden Prüfungen bestanden. Lehrgangsbeginn war bereits im August 2019.Der Lehrgang, in dem es um berufsfachliches Können in Theorie und Praxis geht, wird von der Landesberufsschule Savoy in Zusammenarbeit mit dem Landesamt für Lehrlingswesen und Meisterausbildung organisiert.„Die angehenden Restaurant- und Barmeister werden auf ihre Rolle als Führungskräfte im Service vorbereitet“, sagt Schuldirektorin Beatrix Kerschbaumer.Im Ausbildungslehrgang, den Fachlehrer Emil Oberprantacher koordiniert hat, wirkten Südtiroler Fachexperten der Berufsschulen, aber auch internationale Profis mit, darunter Christian Heiss, Barmeister an der Kronenhalle in Zürich, Erwin Putzenbacher, F&B Direktor Werzer’s Hotels am Wörthersee oder Manuela Fensore, Weltmeisterin in „Latte Art“.„Um den Titel ,Restaurant- und Barmeister‘ zu erlangen, müssen insgesamt 4 Prüfungsteile absolviert werden: Neben der Fachtheorie und -praxis stellten die Kandidaten in 2 weiteren Lehrgängen samt Prüfungen ihre Kompetenzen in Sachen Unternehmens- sowie Mitarbeiterführung und Lehrlingsausbildung unter Beweis“; erklärt die zuständige Amtsdirektorin Cäcilia Baumgarter.Der Beginn des nächsten Vorbereitungskurses auf die Restaurant- und Barmeisterprüfung ist für Ende August 2021 geplant.

