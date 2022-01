Besuchereinbruch bei Technik-Messe CES wegen Pandemie

Zur Technik-Messe CES in Las Vegas sind in diesem Jahr rund 4 Mal weniger Besucher gekommen als beim vergangenen Event vor der Corona-Pandemie. Die Veranstalter sprachen nach dem Abschluss am Freitag (Ortszeit) von mehr als 40.000 Besuchern. Anfang 2020 waren noch gut 171.000 Teilnehmer in die Wüstenstadt gereist. Die CES 2021 war rein digital.