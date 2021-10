Betriebsbrand: Tischler spenden über 10.000 Euro

„Die Tischlerei `Das ganze Leben GmbH` in der Handwerkerzone Welsberg West liegt in Schutt und Asche“: Diese Nachricht hat Südtirol heuer im März schockiert. Das Gebäude stand damals in Vollbrand. Das Betriebsgebäude war nicht mehr zu retten, weshalb sich die Wehrleute darauf konzentrierten, die an die zerstörte Tischlerei angebauten Unternehmen Inox Design Südtirol und Karosserie Oberhammer vor den Flammen zu schützen. Beim Großbrand wurden 2 Feuerwehrleute leicht verletzt, der Sachschaden war enorm.Die Berufsgemeinschaft der Tischler im lvh wollte sofort etwas unternehmen: Sie ließen keine Woche verstreichen und riefen zu einer Spendenaktion auf. Es wurden nicht nur die lvh-Tischler in ganz Südtirol, sondern auch alle Handwerker des Bezirks Pustertal zur Aktion eingeladen.Erst vor kurzem konnte die Berufsgemeinschaft der Tischler dem Betrieb die Spende in Höhe von 10.520 Euro übergeben. „Diese Aktion lag uns sehr am Herzen, schließlich kann das jedem von uns passieren. Wir hoffen, dass wir dem Betrieb damit helfen können“, unterstreicht Michael Gruber, Obmann der Tischler im lvh.

