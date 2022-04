Betten-Obergrenze, Airbnb und Ausnahme für Urlaub-auf-dem-Bauernhof

Arnold Schuler - Foto: © DLife

Der Tourismus in Südtirol habe in den vergangenen Jahrzehnten einen massiven Aufschwung erlebt, sagte Tourismus-Landesrat Arnold Schuler. Der Tourismus habe auch maßgeblich dazu beigetragen, dass Südtirol von einer armen Region zu einer der wohlhabendsten Regionen in Italien geworden ist, sagte er.Trotz dieser rasanten Entwicklung könne Südtirol zum allergrößten Teil immer noch mit kleinen bis mittegroßen Familienbetrieben punkten, so Schuler. Nichtsdestotrotz habe diese Entwicklung auch ihre Schattenseiten geworfen – etwa das Gefühl des Overtourismus oder der Verkehr.Daher sei es das Ziel gewesen, ein „zukunftsweisendes Tourismuskonzept zu erstellen“, um neue Weichen zu stellen. Es sei in den vergangenen Wochen und Monaten in der Öffentlichkeit viel über dieses Konzept diskutiert worden. „Dabei ging es aber fast ausschließlich um die Betten-Obergrenze“, sagt Schuler. „Das greift zu kurz.“Das „Tourismus-Entwicklungskonzept 2030+“ – so der Namen des Konzepts, sei mehr als eine Betten-Obergrenze, betonte der Landesrat.Der Succus des Konzepts sei: „Mittel- bis langfristig keinen Tourismus gegen den Willen der Bevölkerung zuzulassen“, sagte Harald Pechlaner von der Eurac, der in leitender Funktion das Konzept erstellt hat.Was genau soll das bedeuten? „Wir müssen die Raumverträglichkeit in unsere Tourismusstrategien einbinden“, so Pechlaner. Zudem brauche es eine neue Mobilitäts- und Verkehrskultur. „Es geht um eine neue Kultur der Mobilität“, so Pechlaner. „Die gesamte Dienstleistungskette, und nicht nur des Tourismus, müssen diesbezüglich eine substantielle Änderung entwickeln, um eine Grundvoraussetzung für nachhaltigen Tourismus schaffen.“Und weiter: „Die Menschen mögen den Tourismus, sie wollen aber zunehmend mitreden und mitdiskutieren, was die Entwicklung anbelangt“, so Pechlaner.Was das Verhältnis von Flächen und Bettenanzahl anbelangt, so könne man in allen Gemeinden – tourismusstark und tourismusschwach – ein ausgewogenes Verhältnis zwischen gastgewerblichen und nicht-gastgewerblichen Betrieben feststellen.Die Anzahl der Airbnb-Unterkünfte habe hingegen in allen Gemeinden zugenommen.Dann ging Schuler auf die normative Umsetzung des Konzepts ein:Auch wenn es der Landesrat nicht so gerne hört: Das Um und Auf des Konzepts ist die Betten-Obergrenze. Festgemacht wird diese Obergrenze am Status quo des Jahres 2019. Damals waren es 229.088 Betten. Hinzu kommen die seither erworbenen Rechte von rund 10.000 Betten. Diese Betten-Obergrenze soll künftig nicht mehr überschritten werden.Diese Betten-Obergrenze wird aber nicht nur für gewerbliche Betriebe, also für Hotels, Gasthäuser und Pensionen, gelten, sondern auch für nicht-gewerbliche Betriebe wie Privatzimmer-Vermieter und für Anbieter von Airbnb-Wohnungen, sagte Schuler.Über die genaue Umsetzung des Konzepts und die Betten-Obergrenze werde noch diskutiert – so wie es derzeit aussieht, soll eine sogenannte Betten-Börse geschaffen werden. Nicht diskutiert werde hingegen über die Grundausrichtung des Konzepts, betonte Schuler. „An den Grundzügen des Konzepts wird sich nichts mehr ändern.“Das Konzept diene als Ausgangspunkt, wobei einige Aspekte laut Landesrat zurzeit noch zur Diskussion stehen: Etwa die Festlegung der Grenzen in Bezug auf jene Kategorien, die von der Bettenkontingentierung ausgenommen sind – die Ortszentren sowie der Urlaub auf dem Bauernhof (UaB).Genaue Kriterien seien noch nicht definiert, Überlegungen gehen aber in Richtung einer Erhöhung vom Mindestviehbesatz im Grünland und einer Unter- und Obergrenze im Obst- und Weinbau.„Dieser Bereich ist existenziell für die Bauern“, so Schuler, „aber nicht nur für die Bauern, sondern für das ganze Land, wenn man an die Landschaftspflege denkt“.Neben der Betten-Obergrenze werde es mit dem Tourismuskonzept auch neue Qualitätsstandards geben: „Die Kriterien zur Einstufung der Betriebe werden geändert“, so Schuler. Die dementsprechenden gesetzlichen Voraussetzungen würden derzeit auf den Weg gebracht.Und ab wann greift die Betten-Obergrenze? Im Juni soll der diesbezügliche Artikel im Landtag behandelt werden.