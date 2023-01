Bezirk Pustertal im Unternehmerverband: Neuer Bezirksvertreter gewählt

4 strategische Hauptthemen haben die Amtszeit von Toni Schenk besonders geprägt: die Verbesserung der Erreichbarkeit (Straßen, Schiene und Daten), die Energie-Versorgungssicherheit, die Zusammenarbeit mit der Jugend und mit den Schulen sowie das Netzwerk mit unterschiedlichsten Beziehungspartnern. „Damit die Unternehmen im Pustertal auch in Zukunft wettbewerbsfähig sein können, braucht es geeignete Rahmenbedingungen. Ich bin mir sicher, dass mein Nachfolger sich gerade in dieser schwierigen und komplexen Zeit dafür einsetzen wird“, so Schenk.„Dein unermüdlicher Einsatz, Deine immer neuen Ideen, Deine Erfahrung im Vereinswesen und Dein solides Wertesystem haben Dir rundherum große Wertschätzung eingebracht und wesentlich dazu beigetragen, dass viele Initiativen erfolgreich in die Tat umgesetzt werden konnten“, dankte Peter Rech dem scheidenden Bezirksvertreter.Rech unterstrich, dass er gemeinsam mit dem Bezirksausschuss die Arbeit von Toni Schenk weiterführen werde: „Die Industrie und die industrienahen Dienstleistungsunternehmen zählen zu den wichtigsten Arbeitgebern nicht nur im Bezirk, sondern in ganz Südtirol - 27 Prozent der gesamten unselbständig Beschäftigten in Südtirol arbeiten in einem unserer Mitgliedsunternehmen. Wir bieten hochqualifizierte und gut bezahlte Arbeitsplätze an. Unsere Unternehmen sorgen für rund 59 Prozent des gesamten Südtiroler Exports und tragen wesentlich zu den Steuereinnahmen in unserem Land bei. Diese tragende Rolle müssen wir noch stärker unterstreichen, damit unsere Unternehmen jene Wertschätzung erfahren, die sie sich verdient haben“, so Rech.Der Bezirk Pustertal im Unternehmerverband zählt 82 Mitgliedsbetriebe, die insgesamt rund 6500 Menschen beschäftigen.