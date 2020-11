Bezos verkauft Amazon-Aktien für über 3 Milliarden Dollar

Amazon-Chef Jeff Bezos hat in dieser Woche Aktien seines Unternehmens im Wert von mehr als 3 Milliarden Dollar (2,56 Mrd. Euro) verkauft. Das ging am Mittwoch (Ortszeit) aus Pflichtmitteilungen an die US-Börsenaufsicht SEC hervor.