Bildungsmesse „Futurum“: Schüler tauschen sich mit Unternehmern aus

Bei der JobInfo, die vom WIFO – Institut für Wirtschaftsforschung der Handelskammer Bozen organisiert wird, treten die Schüler in direkten Dialog mit Südtiroler Unternehmen aus verschiedensten Sektoren.Im Laufe der 3 Tage finden insgesamt 6 Live-Chats für die Ober- und Berufsschulen statt, wobei die Unternehmensvertreter/innen die Tätigkeiten und die Arbeitsmöglichkeiten des Betriebes präsentieren und erklären, welche Kompetenzen für die Mitarbeit in ihrem Unternehmen wichtig sind.Anschließend können die interessierten Schüler spezifische Fragen an die teilnehmenden Unternehmen stellen. Auch für die Mittelschulen wurden zwei Live-Chats mit Unternehmen realisiert.„Mit der Veranstaltung soll den Jugendlichen die Entscheidung über ihren zukünftigen Berufsweg erleichtert werden. Die JobInfo gibt ihnen die Möglichkeit, erste Kontakte mit den Südtiroler Unternehmen zu knüpfen und sich ein Bild von den gesuchten Berufsbildern zu machen“, erklärt Alfred Aberer, Generalsekretär der Handelskammer Bozen.An der JobInfo beteiligten sich insgesamt 26 Unternehmen: Alperia, Athesia, Brandnamic, Brillux, Business Pool, Doppelmayr Italia, Durst Phototechnik, Ekon – myGEKKO, ELAS, Elektro A. Haller, Fercam, Fielmann, Gampenrieder, Italienisches Heer – Gebirgstruppenkommando (Alpini), Ivoclar Vivadent, Klapfer Bau, Konverto, Markas, Microtec, Niederstätter, Pichler Projects, Rotech, Rotho Blaas, Sozialgenossenschaft Tagesmütter, systems und Vitralux.

