Um das zu verhindern, müssten die Systeme strenger reguliert werden, forderte Gates. „Aber im Moment ist es erlaubt, all diese Schutzmaßnahmen auszuschalten“. „Wenn man also schlechte Menschen hat, keine Schutzmaßnahmen und dann die neuesten Modelle, dann werden wir im kommenden Jahr vor allem im Cyberbereich eine Menge negativer Überraschungen erleben“, sagte Gates in dem Fernsehinterview.<BR \/><BR \/>Gates gehört zu einer wachsenden Zahl von Unternehmern, die vor den Risiken von KI warnen. Er hatte bereits Ende August in einem Brandbrief vor den Risiken von KI gewarnt. Niemand habe bisher einen Plan, wie sich die Gefahren der Technologie eindämmen ließen, schrieb Gates in einem fast 6.000 Wörter langen Essay, der auf seinem Blog veröffentlicht wurde.<BR \/><BR \/>US-Präsident Donald Trump will die Technologie dagegen weitgehend unreguliert lassen, um die Konkurrenz aus China auszustechen. Trumps Idee, auf freiwillige Selbstkontrolle der Branche statt auf gesetzliche Vorschriften zu setzen, wies Gates am Sonntag zurück: Die Vorstellung, bei der „gefährlichsten Technologie, die Menschen je erfunden haben“, die Kontrolle allein den Unternehmen zu überlassen, sei „nicht genug“.