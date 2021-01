Bio Alto: „Biolebensmittel aus Südtirol künftig besser vermarkten“

Die Gründung der Vermarktungsgenossenschaft „Bio Alto“ ging am Donnerstag in Meran im Restaurant Schloss Kallmünz über die Bühne. „Eine seit langer Zeit angestrebte und seit Jahren geplante Initiative, die mit Geduld, Glück und strategischer Überzeugungsarbeit erzielt werden konnte“, sagte der Obmann von Bioland Südtirol, Toni Riegler in der Begrüßung.Der Bioland Verband ist einer der Promotoren, neben wichtigen Akteuren der Bio-Szene wie der Fachschule Salern, dem Biokistl, Bio*Beef, Bergmilch und Sterzinger Milchhof, Koncoop und Fairer Handel, den Biofachgeschäften und Biohotels, Bioregio sowie der Bürgergenossenschaft Obervinschgau.Neben diesen Organisationen sind auch bereits 14 landwirtschaftliche Betriebe mit dabei, und zwar Tribus Christoph, Moosmair Walter, Riegler Toni, Leiter Dora, Bellutti Nathalie, Profanter Helmuth, Pomella Gerlinde/ Rudi Windegger, Steger Walter, Aschbacher Joachim, Wallnöfer Günther, Oberhollenzer Michael, Großgasteiger Helmut, Gasser Wilhelm, Malleier Othmar. 2 Drittel Biolandwirte und ein Drittel unterstützende Mitglieder werden angestrebt bei „Bio Alto“.In den letzten 5 Jahren haben Biolebensmittel in Europa ihre Entwicklung auf ein zweistelliges Wachstum beschleunigt, geht aus einer Studie des Wirtschaftswissenschaftler Dominik Bundschuh an der Freien Universität Bozen hervor. Die Prognose bei Biolebensmitteln in Südtirol liege bei 12 Prozent bis 2025 mit den größten Zuwächsen in den Supermärkten und Fachgeschäften, wenn es gelingt, die vielen kleinen Nischenprodukte und Marken im Biosektor zu stärken und zu vereinen. Daher rührt die Gründung von „Bio Alto“ als Anbieter für den Handel, als Vermittler zwischen Produkten, Bauern und Produzenten sowie dem Handel.Es sei gut, so Landwirtschaftslandesrat Arnold Schuler, dass „Bio Alto“ sich gerade jetzt genossenschaftlich aufstelle, „eine starke Marke anstelle vieler kleiner wird besser wahrgenommen und gekauft, so kommen die Stärken unseres Landes zum Tragen.“ Die bisherige Überzeugungsarbeit, die so viele Partner mit ins Boot geholt hat, habe gezeigt, dass die Zusammenarbeit bereits erfolgreich war; diesen Erfolg wünsche er der neuen Genossenschaft auch weiterhin.Der neue Geschäftsführer von „Bio Alto“, der Umweltmanager Alex Mazzon, gebürtig aus Salurn, Jahrgang 1996, präsentierte seine Vision und Strategie der neuen Biovermarktung in Südtirol. Die beiden Begriffe, „Bio“ und „Südtirol“ würden bei „Bio Alto“ eine neue Synergie eingehen, ein Vermarktungsvehikel wie dieses habe es noch nicht gegeben.In Anwesenheit von Notar Dr. Peter Niederfriniger wurden die Gründungsunterlagen von den Vertragspartnern von „Bio Alto“ unterzeichnet.

pho