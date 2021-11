Biolife 2021: Gut essen, gut leben, gut wohnen und Gutes tun!

Ein Highlight am Samstag ist das Saatgutfest mit einer riesigen Kulturpflanzenvielfalt und einer Peperoncino-Ausstellung.Beim von Eurac research organisierten Festival dreht sich alles um samenfestes Saatgut und seine Vielfältigkeit. Alte lokale, seltene und bewährte Sorten spielen dabei die Hauptrolle. Knapp 30 Aussteller aus Deutschland, Österreich, Südtirol und anderen Regionen Italiens bieten Saatgut, Beratung, Verkostungen an, d. h. alles, was das Herz der SaatgutvermehrerInnen begehrt.Das Saatgutfest ist Teil des Projekts „Pukuvi – Pustertaler Kulturartenvielfalt“, das im Rahmen des EU-Programms Interreg V-A Italien-Österreich 2014-2020 CLLD-Strategie Dolomiti Live (Mittelprojekt Nr. ITAT4143) ermöglicht wird.Biolife 2021 geht noch bis Sonntag 7. November. Das Ticket ausschließlich online mit Wahl des Besuchstages kostet am Wochenende 6 Euro und gilt südtirolweit als Gratis-Fahrschein für die öffentlichen Verkehrsmittel zum und vom Messegelände. Für den Zugang zum Messegelände ist ein gültiger Green Pass erforderlich, vor Ort können kostenpflichtige Schnelltests durchgeführt werden.Alle Informationen und Tickets unter: www.fieramesse.com/biolife

stol