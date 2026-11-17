Der biologische Anbau ist eine wichtige Säule der heimischen Landwirtschaft. Sein Potenzial ist allerdings noch lange nicht ausgeschöpft. Auch deshalb haben sich im vergangenen Jahr 17 Organisationen aus den Bereichen Beratung, Anbau, Interessenvertretung, Politik sowie Forschung und Entwicklung zusammengeschlossen und die „Biostrategie 2035“ auf den Weg gebracht. „Mit fünf Zielen, 24 konkreten Maßnahmen und verschiedenen Messgrößen, anhand derer wir die Entwicklung verfolgen können, wollen wir den Bioanbau und die Nachfrage nach Bioprodukten steigern und den Bäuerinnen und Bauern zusätzliche Perspektiven bieten“, erklärte Matthias Bertagnolli.<BR \/><BR \/> Er koordiniert die Initiative für den Südtiroler Bauernbund gemeinsam mit weiteren Partnern und lobte insbesondere den intensiven Austausch und das Engagement der beteiligten Organisationen.<BR \/><BR \/>„Das Herzstück der Biostrategie 2035 bilden die drei Bereiche Markt, Produktion und Zusammenarbeit. Sie sind entscheidend für den Erfolg der Strategie und die Weiterentwicklung des Biosektors“, betonte Bertagnolli. Gleichzeitig müsse die Politik geeignete Rahmenbedingungen schaffen, damit sich der Biosektor nachhaltig weiterentwickeln könne.<BR \/><BR \/>Der SBB selbst setze vor allem auf Kommunikation und Weiterbildung. Darüber hinaus gebe es einen regen Austausch mit zahlreichen Partnerorganisationen. „Für 2028 ist eine Offensive geplant, bei der die Betriebswirtschaft und die betrieblichen Kennzahlen im Mittelpunkt stehen werden“, kündigte Bertagnolli an.<h3>Sektoren entwickeln sich unterschiedlich<\/h3>Die Entwicklung auf EU-Ebene sei im laufenden Jahr positiv, fasste Reinhard Verdorfer, Geschäftsführer von Bioland Südtirol, zusammen. Er eröffnete die Berichte zum bisherigen Umsetzungsstand der „Biostrategie 2035“. In Österreich habe der Absatz von Bioprodukten sogar einen Allzeithöchststand erreicht.<BR \/><BR \/>Davon ist man hierzulande noch weit entfernt. In Südtirol ist die Zahl der Biobetriebe im Wesentlichen stabil geblieben. Erfreulich sei die Entwicklung in der Milchwirtschaft. „Das gesteckte Ziel, die Zahl der Biobetriebe bis 2035 um fünf Prozent zu steigern, haben wir bereits heuer leicht übertroffen. Und das trotz eines schwierigen Jahres, in dem die Lebenshaltungskosten deutlich gestiegen sind“, berichtete Verdorfer. Auch der Gewinnbeitrag habe sich verbessert. <BR \/><BR \/>„Besonders die Bio-Heumilch für die Herstellung von Bio-Joghurt hat mengenmäßig deutlich zugelegt“, sagte Joachim Reinalter, Obmann des Sennereiverbandes Südtirol. Allerdings sieht Reinalter den Biomilchmarkt vorerst weitgehend gesättigt, da der Absatz kaum noch steigen dürfte. Schwierig sei auch die Vermarktung von Biokäse. Nun gelte es, neue Absatzkanäle zu erschließen.<BR \/><BR \/>Im biologischen Obstbau ist die Zahl der produzierenden Betriebe leicht rückläufig. Immerhin ist der Gewinnbeitrag auch bei Äpfeln höher als noch vor einem Jahr. „Wir haben die Kommunikation mit unseren Mitgliedern und die Verkaufsgespräche mit den Kunden intensiviert. Gleichzeitig versuchen wir, den Handel dazu zu bewegen, Bioobst mehr Regalfläche einzuräumen. Denn das sorgt für Sichtbarkeit“, erklärte Gerhard Eberhöfer, Produktmanager BIO bei VI.P. Bioobst sei mittlerweile in vielen Geschäften ein fixer Bestandteil des Angebots. Dieses müsse jedoch noch weiter ausgebaut werden.<BR \/><BR \/>Einen leichten Zuwachs bei der Zahl der Betriebe gibt es im Weinbau. Das für 2035 gesteckte Ziel von 326 Biobetrieben sei damit in Reichweite, erläuterte Verdorfer. Allerdings sei der Gewinnbeitrag gesunken. Die schwierige Lage auf dem Weinmarkt mache sich auch bei den Biobetrieben bemerkbar.<h3>\r\nVielfältige Initiativen der Partner<\/h3>Neben den Kennzahlen wurden beim Jahrestreffen in der Messe Bozen auch die Projekte und Initiativen der beteiligten Organisationen vorgestellt. Bioland Südtirol engagiert sich unter anderem im mehrjährigen EU-Projekt „Grenzenlos Bio – Vielfalt für Europa“, dem neu gestarteten internationalen Grünlandprojekt „GrassWise“, in Bio-Fleischprojekten u.a. mit der Metzgerei Siebenförcher und „Bio-Beef“, dem Streuobstwiesenprojekt „Heimatobst“ sowie der Zusammenarbeit zwischen Biolandwirtschaft und Tourismus „Bio Fair Südtirol“. <BR \/><BR \/>Weitere Initiativen betreffen den Anbau von Gerste für den Kaffeeröster Caroma, die Zusammenarbeit mit der Meraner Mühle beim Anbau von Biogetreide sowie Weiterbildungsangebote für Köche. Zudem sollen die Verpackungsgesetzgebung vereinfacht und die Beratung weiter professionalisiert werden.<BR \/><BR \/>Neben dem SBB, den Bioverbänden, politischen Vertretern und Vermarktungsorganisationen sind auch Beratungs-, Weiterbildungs- und Forschungseinrichtungen in die „Biostrategie 2035“ eingebunden. Die Beratungsleistungen der Beratungsringe für Obst- und Weinbau sowie des Beratungsrings Berglandwirtschaft (BRING) sind stabil geblieben. Biologische Anbauweisen und entsprechende Inhalte sind mittlerweile in zahlreiche Seminare und Beratungsangebote integriert. Auch die Weiterbildungsgenossenschaft im SBB bietet spezielle Angebote für Bioproduzenten an.<BR \/><BR \/>In den landwirtschaftlichen Schulen gewinnt der biologische Anbau zunehmend an Bedeutung und ist mittlerweile fixer Bestandteil des Unterrichts. Das Versuchszentrum Laimburg beschäftigt sich in mehr als 30 Projekten mit der biologischen Produktion. An der Freien Universität Bozen spielt das Thema Bio ebenfalls eine zunehmend wichtige Rolle.<h3>\r\nDrei Schwerpunkte für 2027<\/h3>Für 2027 haben die Partner beim Jahrestreffen im Rahmen der Messe „Good Life“ drei Schwerpunkte vereinbart. „Wir möchten die Zusammenarbeit mit der Gastronomie ausbauen, denn hier gibt es noch großes Potenzial. Außerdem wollen wir den Generationenwechsel stärker in den Fokus rücken und entsprechende Hilfestellungen anbieten. Nicht zuletzt möchten wir mehr Daten zum Anbau und zur Vermarktung erfassen und damit die bestehenden Datenlücken schließen“, fasste Bertagnolli zusammen.<BR \/><BR \/>Der eingeschlagene Weg sei der richtige, betonte er. Gleichzeitig gebe es noch einiges zu tun, um die Ziele der „Biostrategie 2035“ zu erreichen.