Mehrere Kriterien sind ausschlaggebend für die Höhe der Förderung: das ISEE-Einkommen, die Verschrottung eines alten Fahrzeugs der Euroklassen 0 bis 5 sowie der Kauf eines reinen E-Autos mit einem Preis von unter 50.000 Euro (ohne Mehrwertsteuer und Zulassungssteuern).<BR \/><BR \/>Auch der Händlerrabatt von 2.000 Euro spielt eine Rolle. Je nach Voraussetzungen sind insgesamt bis zu 8.000 Euro möglich. Die neuen Förderanträge sollen voraussichtlich ab 1. Jänner 2027 eingereicht werden können.<BR \/><BR \/>Berechnen Sie in folgendem Tool, wie viel Ihnen an Förderungen zusteht.<BR \/><BR \/>\n<div class="embed-box"><div class="container-wrapper-genially" style="position: relative; min-height: 400px; max-width: 100%;"><img src="https:\/\/img.genial.ly\/5fd380c29270490f70f47a03\/f30fb79b-ab39-43a4-b16e-6acb3b0565c8.jpeg" class="loader-genially" style="position: absolute; top: 0; right: 0; bottom: 0; left: 0; margin-top: auto; margin-right: auto; margin-bottom: auto; margin-left: auto; z-index: 1;width: 80px; height: 80px;"\/><div id="6acdd4a61d159616aa8c4aa3" class="genially-embed" style="margin: 0px auto; position: relative; height: auto; width: 100%;"><\/div><\/div><script>(function (d) { var js, id = "genially-embed-js", ref = d.getElementsByTagName("script")[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement("script"); js.id = id; js.async = true; js.src = "https:\/\/view.genially.com\/static\/embed\/embed.js"; ref.parentNode.insertBefore(js, ref); }(document));<\/script><\/div>\n<BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/bis-zu-8000-euro-beitrag-fuers-neue-e-auto" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Hier<\/a> erfahren Sie mehr zum Thema.